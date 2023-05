I telefoni intelligenti hanno trasformato il modo in cui comunicare e fare affari, diventando centri dati personali. Ma hanno un tallone d’Achille – la durata della batteria. A questo proposito, vivo, il quinto produttore di smartphone al mondo, ha introdotto un cambio di paradigma con il suo ultimo flagship, il vivo X90 Pro.

L’importanza della Durata della Batteria

Le ricerche dimostrano che, a parte il costo, i clienti sono maggiormente interessati a uno smartphone con una batteria a lunga durata. Vivo ha preso nota di questo feedback e, da quando ha lanciato la serie X una decade fa, si è impegnata a fornire smartphone con capacità elevate e batterie di lunga durata. L’X90 Pro è l’ultimo esempio di questo approccio.

Tecnologia Intelligente per Stili di Vita Frenetici

Il vivo X90 Pro vanta una batteria intelligente da 4870 milliampere con tecnologia a doppia cella. Questa tecnologia riduce significativamente lo stress rispetto a un modulo a cella singola, consentendo una durata prolungata della batteria. Inoltre, il dispositivo mantiene un design elegante e confortevole grazie alla miniaturizzazione di altri componenti.

Ricarica Rapida e Sicura

Il vivo X90 Pro può raggiungere il 50% della capacità della batteria in soli 8 minuti quando viene caricato con il caricabatterie a filo da 120W incluso. E grazie alla certificazione di ricarica rapida sicura TÜV Rheinland, gli utenti possono ricaricare completamente il dispositivo in meno di 25 minuti. Inoltre, il dispositivo può essere caricato su una stazione di ricarica wireless FlashCharge da 50W, che permette una ricarica completa in poco più di 50 minuti.

Sicurezza al Primo Posto

La sicurezza è una priorità per vivo. L’X90 Pro, come i predecessori, ha superato rigorosi test per ottenere certificazioni di settore. L’attenzione di vivo per la sicurezza dei suoi prodotti si riflette nella certificazione X90 Pro rilasciata da TÜV Rheinland, che ha passato una lista di 24 rigidi controlli, garantendo la sicurezza dell’utente.

Praticità e Convenienza

Vivo continua a fornire adattatori di ricarica nella confezione di vendita, e l’adattatore da 120W incluso con l’X90 Pro può alimentare vari dispositivi. Inoltre, il vivo X90 Pro supporta l’USB 3.2, che permette un trasferimento di dati più semplice e immediato. Questo è particolarmente utile per trasferire rapidamente foto e video di grandi dimensioni dal telefono a computer portatili o PC.

Infine, la batteria dell’X90 Pro può essere sottoposta a 1460 cicli di ricarica completi, mantenendo sempre l’80%.

Conclusioni

Non sempre si tratta di fare passi da gigante, ma spesso è il riconoscimento delle piccole cose che può avere un grande impatto sulla nostra vita quotidiana. Vivo ha pensato a questo progettando il suo ultimo top di gamma, l’X90 Pro, offrendo agli utenti uno smartphone affidabile e pronto all’uso con soli 10-15 minuti di ricarica.