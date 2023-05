iPhone falsi: arriva la truffa che colpisce i clienti Tim, Vodafone, Windtre ed Iliad

C’è un problema emergente nel mondo Apple che sta guadagnando sempre più rilevanza: gli iPhone di seconda mano potrebbero non essere così integri come dovrebbero. Questa preoccupazione è stata rimbalzata attraverso le colonne di alcuni quotidiani autorevoli oltremanica. Ma come possiamo essere sicuri che il nostro dispositivo sia al 100% composto da parti originali? Esiste un metodo semplice per identificare se qualche componente è stato sostituito. Andiamo a scoprirlo.

Apple e la Sua Fedele Utenza

Apple detiene una fetta di mercato tra le più remunerative. Il punto di forza principale della società di Tim Cook è la fidelizzazione degli utenti, che ogni anno si affidano ai prodotti e ai servizi di primo livello offerti dall’azienda per soddisfare ogni necessità. Naturalmente, i costi elevati sono spesso giustificati dall’immagine elitaria conferita dall’acquisto dei dispositivi Apple.

Acquistare prodotti dell’azienda di Cupertino significa avere tra le mani dei veri e propri status symbol. Molti cercano di ottenere la qualità dei device Apple cercando di spendere il meno possibile. Da qui, l’importanza del mercato parallelo degli iPhone ricondizionati o di seconda mano. Ma come possiamo essere sicuri che il dispositivo che acquistiamo è al 100% originale e non presenta parti sostituite nel tempo?

Verifica l’Originalità dei Componenti del Tuo iPhone

Di fronte all’acquisto di un iPhone di seconda mano, il primo passo è verificare lo stato del dispositivo. Si controllano eventuali spaccature, crepe e, in generale, se il display funziona come dovrebbe. Il secondo passo è l’accensione, un elemento fondamentale del funzionamento del dispositivo. Tuttavia, alcune caratteristiche sono più difficili da individuare. Per esempio, è difficile dire se tutti i componenti del proprio smartphone sono originali o meno con un esame poco approfondito.

Da recenti notizie provenienti dalla Gran Bretagna, emerge un allarme: molti iPhone di seconda mano presentano parti sostituite non originali. Per verificare sul proprio dispositivo, basta andare su Impostazioni e poi su Generali. Qui si trova una sezione dedicata alle Parti, che avvisa se qualcosa all’interno dello smartphone non corrisponde al pezzo originale. Questa funzione evidenzia solo alcuni dettagli, come la batteria, il display o i sensori fotografici, ma è comunque un passaggio fondamentale per assicurare l’integrità del proprio dispositivo.

Con questi passaggi, potrai essere più sicuro dell’integrità e dell’autenticità del tuo iPhone di seconda mano. La trasparenza è fondamentale quando si tratta di acquisti di seconda mano, e Apple fornisce gli strumenti necessari per garantire che i tuoi acquisti siano sicuri e affidabili.