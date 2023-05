Per decenni, l’identità della serie Battlefield è stata definita da tre cose. Innanzitutto, ci sono mappe enormi che consentono lo svolgimento di decine di combattimenti contemporaneamente.

In secondo luogo, c’è la distruzione completa degli oggetti della mappa, che va dall’abbattimento di muri fino a quello di interi grattacieli. Infine, ci sono i veicoli.

Le grandi mappe e i veicoli di Battlefield vanno di pari passo, basta citare il rendezook insieme a molti altri scenari che possono avvenire “Solo in Battlefield“. Tuttavia, con Battlefield 2042 abbiamo assistito ad uno strano bilanciamento dei veicoli, e forse è giunto il momento di ridimensionare un po’ le cose. Un’esperienza di Battlefield più piccola può assolutamente funzionare e, se eseguita correttamente, per questo la serie potrebbe tornare ai giorni di gloria di Battlefield 3 e Bad Company 2.

Due delle migliori voci della serie, Battlefield 3 e Bad Company 2, avevano un equilibrio tra gioco di veicoli e combattimento diverso dalla maggior parte delle altre voci del franchise.

Un cambiamento dovuto

L’espansione Close Quarters e mappe come Ziba Tower hanno offerto ai fan del gameplay di fanteria più opzioni, anche il classico di culto Battlefield Hardline enfatizzava il combattimento di fanteria, con diverse mappe che limitavano i veicoli a opzioni di base come le auto della polizia.

Per questo il prossimo gioco di Battlefield ridimensionerà tutto per concentrarsi esclusivamente sulle sparatorie.

Lasciare i veicoli al di fuori del gioco potrebbe anche portare la società a provare alcune cose nuove. Anche un gameplay simile a Rainbow Six Siege potrebbe essere interessante. DICE o il nuovo sviluppatore Ripple Effect potrebbero sfruttare il potente motore Frostbite per consentire ai giocatori di sfondare soffitti e muri, e ciò permetterebbe ai giocatori di combattere in un gigantesco grattacielo.

Anche se sarebbe un rischio, un campo di battaglia su scala ridotta potrebbe essere un rinfrescante cambio di passo dopo che il 2042 ha portato le cose troppo lontano nella direzione opposta.