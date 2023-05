L’operatore virtuale ho.Mobile ha recentemente deciso di chiudere la commercializzazione delle offerte da 130, 180 e 230 Giga. In contemporanea però ha rilanciato le offerte Flat.

Quest’ultime propongono un bundle di Giga di 100, 150 o 200 con minuti ed SMS. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

ho.Mobile rilancia le offerte Flat

Nel dettaglio, i nuovi clienti ho. Mobile che richiedono contestualmente la portabilità da Iliad, Fastweb, PosteMobile (anche ESP), CoopVoce, Daily Telecom, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, LycaMobile e molti altri, possono richiedere l’attivazione di una offerta Flat.

La prima è denominata ho 6.99 e comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile in 4G al costo di 6,99 euro al mese. Troviamo anche la ho 7.99 che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico internet mobile in 4G al prezzo di 7,99 euro al mese.

Infine, la ho 9.99 prevede minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga di traffico internet mobile in 4G al costo di 9,99 euro al mese. Le offerte disponibili per chi proviene da Kena Mobile, Tim, Vodafone, WindTre e Very Mobile sono differenti. Vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.