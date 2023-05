Google ha deciso di svendere un proprio prodotto su Amazon, abbassando di molto il prezzo di vendita, e mettendolo così a disposizione di tutti gli utenti con un esborso finale di soli 29 euro, una cifra di tutto rispetto che aiuterà così coloro che stavano aspettando il momento giusto per procedere all’acquisto.

Con Amazon risparmiare è davvero facile, ma se ogni giorno volete avere le offerte sul vostro smartphone, allora dovete subito iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato, che trovate inserito a questo link. Per essere sicuri di ricevere anche altre offerte speciali, potete collegarvi anche a Tecnofferte e Malatirisparmio.

Amazon folle, anche un prodotto Google è scontatissimo

E’ arrivato il momento giusto per pensare di acquistare il Google Chromecast con Google TV integrata, un prodotto che renderà smart qualsiasi televisore, permettendo così agli utenti di accedere liberamente alle principali piattaforme di streaming. Il suo prezzo di listino sarebbe di 39 euro, grazie alla corrente promozione disponibile su Amazon, il valore finale da sborsare si aggira attorno ai 29 euro.

Compralo su Amazon

Il prodotto ha piccole dimensioni, in confezione trovano posto, oltre al Chromecast, il piccolo telecomando per il controllo da remoto (con batterie incluse), il cavo di alimentazione da 1,5 metri e l’alimentatore da parte. Da collegare fisicamente ad una porta HDMI, è compatibile con tutti i televisori in commercio, si collega alla rete tramite la connettività WiFi, e permette così di godere di uno streaming massimo a 1080p (FullHD). Essendo presente Google TV al suo interno, da notare che è possibile installare qualsiasi applicazione, grazie al Play Store e tutte le app compatibili.