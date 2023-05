L’andamento dei prezzi irregolare e imprevedibile di GameStop, guidata da investitori e commercianti al dettaglio, ha creato un’opportunità per gli investitori. Grazie alla reazione eccessiva del mercato dopo gli utili dell’ultimo trimestre e le stime dei ricavi troppo elevate, ora c’è l’opportunità di vendere allo scoperto.

Inoltre,alcuni modelli presentati da Seeking Alpha hanno dimostrato che GameStop vale il 60-75% in meno rispetto a quello a cui è attualmente scambiato, e ciò aumenta le probabilità di uno short trade di successo. Vari modelli di valutazione relativa confermano anche che è fortemente sopravvalutato.

Quando i guadagni sono stati annunciati a marzo, la società è aumentata di circa il 50%. Da allora, ha perso circa il 25-30% del suo valore, e per una buona ragione. Ci si sarebbe dovuti aspettare guadagni positivi nell’ultimo trimestre poiché il quarto trimestre di solito rappresenta circa il 40% delle entrate a causa delle festività natalizie.

Dato che i ricavi sono in genere molto più alti nel quarto trimestre, il margine operativo del 2,1% di questo periodo è stato deludente. Per il contesto, il margine operativo medio del settore è di circa il 4% per tutto l’anno. Inoltre, il margine operativo complessivo durante l’anno fiscale 2022 è stato del -5,09%.

Una visione ottimistica

Per diventare redditizio a lungo termine, GameStop deve ridurre le spese. I margini lordi sono diminuiti dal 31% nel 2016 al 23-24% (in linea con la vendita al dettaglio generale e Best Buy). Il calo dei ricavi dei videogiochi usati ha messo sotto pressione i margini lordi.

La facilità di acquistare nuovi videogiochi online direttamente dagli editori di software, a volte a prezzi inferiori, ha ridotto la domanda di copie fisiche. Di conseguenza, la domanda e l’offerta di videogiochi usati sono diminuite. I margini lordi di GameStop per i videogiochi usati sono stati riportati l’ultima volta al 45% nel 2016, mentre i margini lordi per le nuove console, che ora costituiscono una parte maggiore delle entrate dell’azienda, sono stati riportati solo al 9%.