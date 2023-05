Euronics mette in difficoltà un mostro sacro del settore, come Unieuro, con una campagna promozionale che fa letteralmente gridare al miracolo tutti gli utenti che stavano aspettando il momento giusto per acquistare nuovi incredibili prodotti di tecnologia.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente conveniente, con la possibilità comunque di approfittare di un risparmio inedito ed esclusivo, e gli acquisti da effettuare solo ed esclusivamente nei negozi fisici in Italia. Ricordatevi, infatti, che tutti gli ordini dovranno necessariamente essere completati recandosi personalmente in un punto vendita, prestando particolare attenzione alla localizzazione, poiché potrebbero essere presenti differenze di socio in socio.

Euronics, le offerte del volantino spiazzano tutti

Tutti gli utenti che, entro il 24 maggio, hanno la possibilità di recarsi presso un negozio di Euronics Dimo, potranno comunque approfittare di una campagna promozionale di tutto rispetto, arricchita con prezzi economici, anche sull’acquisto di uno degli ultimi modelli di casa Apple. Più precisamente risultano disponibili i vari iPhone 14 Pro, iPhone 13, iPhone 14 o simili, con prezzi che vanno da un minimo di 899 fino ad un massimo di 1179 euro. Nel calderone inseriamo anche il prodotto della generazione appena precedente, quale è iPhone 13, oggi disponibile da Euronics a 799 euro.

Non mancano chiari riferimenti anche ad un mercato più economico, ovvero prodotti che vengono commercializzati a meno di 500 euro, quali possono essere Honor Magic4 Lite, TCL 30Se, Honor X7a o anche Oppo A57s. Ogni altro riferimento alla promozione, è rimandato direttamente alle pagine sottostanti.