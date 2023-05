CoopVoce ESAGERA e distrugge TIM con le EVO fino a 150GB a partire da 3 euro

I gestori virtuali risultano al momento una soluzione estremamente valida, oltre che vantaggiosa proprio dal punto di vista del prezzo mensile. Secondo quanto riportato infatti il celebre provider CoopVoce starebbe dando grande prova di integrità dal punto di vista delle offerte mobili che sono tra le migliori in assoluto. Attualmente sul sito ufficiale c’è ampia scelta, con una proposta in particolare che avrebbe riscosso grande successo soprattutto durante l’ultimo mese di maggio.

CoopVoce: le EVO interessanti sono tre ma una ruba la scena a tutte con 150 giga in 4G ogni mese

Secondo quanto riportato, ci sarebbero grandi novità soprattutto nell’ultimo periodo. Sul sito ufficiale infatti sono nate delle nuove offerte EVO, anche se qualcuna sembrerebbe essere non visibile. CoopVoce infatti vuole dare a tutti la grande dimostrazione della sua poliedricità, visto che le sue offerte non riguardano solo quelle con minuti, messaggi e giga in quantità. Sono tre infatti le proposte, tra cui una totalmente nuova che costa solo 3,90 € al mese.

Partendo proprio dalla EVO Essential, ecco a disposizione del pubblico tutto quello che serve in quantitativi esigui ma con un prezzo molto vantaggioso. Chi sceglierà questa soluzione, potrà avere infatti minuti ed SMS senza limiti verso tutti con 3GB di traffico dati in rete 4G ogni mese.

L’offerta migliore di sempre realizzata però dal gestore, è sicuramente quella EVO 150 di cui tutti parlano. Al suo interno è possibile trovare per un prezzo mensile di 8,90 € minuti senza limiti verso tutti con 500 SMS verso tutti e con 150 giga per navigare sul web in 4G.