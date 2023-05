Effettuare il trasferimento del numero dal proprio operatore permette quasi sempre di ottenere nuove tariffe ancora più convenienti. I gestori sono soliti invogliare i clienti dei loro rivali tramite apposite offerte definite, appunto, “operator attack”, che includono servizi ottimi a un costo stracciato.

WindTre è sicuramente tra gli operatori maggiormente scelti in Italia, grazie all’eccezionale qualità della sua rete mobile e fissa e alle offerte estremamente economiche rivolte principalmente a chi effettua la portabilità da Iliad e MVNO. Proprio ai clienti dei gestori low cost è rivolto il pacchetto di offerte WindTre GO, che comprende quattro opzioni davvero molto interessanti.

Scopriamo quali sono le offerte riservate ai clienti provenienti dagli operatori low cost in questione e come ottenerle!

Passa a WindTre da Iliad e MVNO: ecco tutte le offerte e come ottenerle!

Iliad non è l’unico operatore dal quale è possibile trasferire il numero per ottenere le offerte WindTre GO. Il gestore rivolge le sue tariffe anche ai clienti che procedono con la portabilità da uno dei seguenti operatori:

Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

Le offerte attualmente disponibili sono:

la WindTre GO 50 Star + Digital , che include minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati al costo di 7,99 euro al mese.

, che include minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 50 GB di traffico dati al costo di 7,99 euro al mese. la WindTre GO 101 Star + Digital con Easy Pay , che include minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 101 GB di traffico dati al costo di 8,99 euro al mese.

, che include minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 101 GB di traffico dati al costo di 8,99 euro al mese. la WindTre GO 150 Flash + Digital con Easy Pay , che include minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati al costo di 8,99 euro al mese.

, che include minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati al costo di 8,99 euro al mese. la WindTre GO 100 Special + Digital, che include minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 100 GB di traffico dati al costo di 9,99 euro al mese.

Si ricorda che le offerte Easy Pay richiedono il pagamento del costo di rinnovo tramite carta di credito, conto corrente o carta conto e che sarà necessario indicare la modalità di pagamento desiderata al momento dell’attivazione.