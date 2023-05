windtre-lancia-una-vpn-gratuita-per-la-sicurezza-online-dei-suoi-utenti-di-rete-mobile

sponsor

WINDTRE, uno dei maggiori operatori di rete mobile italiani, ha appena introdotto una Virtual Private Network (VPN) nel suo componente aggiuntivo Più Sicuri Mobile Pro, offrendo ai suoi utenti di rete mobile una completa sicurezza online. Questa nuova funzione, attiva dal 2 maggio 2023, è gratuita per i clienti che hanno pagato Più Sicuri Mobile Pro per 1,99 euro al mese, con il primo mese gratuito.

In precedenza, Più Sicuri Mobile Pro offriva ai consumatori un antivirus, una scansione del malware, controlli sulla sicurezza delle password e degli account e la possibilità di bloccare i banner pubblicitari e i cookie di tracciamento su tutte le reti, compresi i servizi Wi-Fi e hotspot. Per utilizzare questi servizi, i clienti dovevano installare l’app WINDTRE Security Pro+, accessibile sia su Google Play Store che su Apple App Store.

WINDTRE, scopriamo la novità

Con l’inclusione della VPN, Più Sicuri Mobile Pro offre ora ai suoi consumatori una soluzione di sicurezza più completa. La VPN garantisce l’anonimato e protegge i dati dell’utente anche durante l’utilizzo di reti non protette come il Wi-Fi pubblico, crittografando il traffico dell’utente con algoritmi di sicurezza. I clienti possono ora acquistare e fare affari online in tutta tranquillità, sapendo che i loro dati personali, come nomi utente, password, numeri di carta di credito e così via, sono al sicuro.

I clienti possono attivare la funzione VPN accedendo al menu principale dell’applicazione WINDTRE Security Pro+ e selezionando l’opzione VPN, che li condurrà a una pagina in cui potranno scegliere il server a cui connettersi. La funzionalità VPN può anche essere semplicemente attivata e disattivata tramite la stessa app.

È importante notare che una singola licenza di WINDTRE Security Pro+ protegge un solo dispositivo mobile, come un telefono o un tablet. I clienti che possiedono numerosi dispositivi dovranno acquistare una licenza separata per ciascuno di essi.

La decisione di WINDTRE di fornire una VPN come parte del suo pacchetto di sicurezza per gli abbonati alle reti mobili è un gradito passo avanti per garantire la sicurezza dei dati degli utenti. Offrendo questa opzione senza costi aggiuntivi, l’azienda dimostra la sua dedizione a fornire il miglior servizio possibile, proteggendo al contempo la privacy e la sicurezza dei suoi clienti.