WhatsApp e la funzione più richiesta di SEMPRE, ora possono farlo tutti

Sono tanti gli aggiornamenti che sono arrivati su WhatsApp durante l’ultimo periodo, soprattutto per tutelare la privacy. Inoltre c’è da segnalare anche l’arrivo dei messaggi effimeri, i quali da qualche mese sono una vera e propria risorsa per gli utenti dell’applicazione. Sono stati anche rivisti con alcuni accorgimenti portati dalle nuove versioni beta e poi da quelle stabili degli aggiornamenti previsti dagli sviluppatori. Ci sarebbe però da segnalare qualcosa di ancora più interessante, soprattutto per coloro che utilizzano il sistema operativo Android.

WhatsApp: con il nuovo aggiornamento sarà possibile silenziare le chiamate dei numeri sconosciuti, ecco i dettagli

Secondo quanto riportato infatti la nuova versione di WhatsApp beta 2.23.10.7 sarebbe in grado di concedere una possibilità mai vista prima d’ora. Si tratta dell’opportunità di silenziare tutte le chiamate provenienti dai numeri sconosciuti. Ovviamente non ci sarà alcun problema sulla loro registrazione nell’elenco, visto che se ne potrà comunque tenere traccia sia all’interno delle notifiche che all’interno delle chiamate recenti. Questa funzionalità risulta estremamente comoda visto che basterà toccare l’interruttore Silence Unknown Callers all’interno delle impostazioni della privacy per tenere a bada tutte queste scocciature e fastidi provenienti dai numeri nascosti.

Per farla più breve, il telefono non suonerà nel momento in cui dovessero arrivare delle chiamate da parte di numeri non salvati all’interno della rubrica. Soprattutto i proprietari delle community ne beneficeranno, visto che una situazione del genere rende disponibile il numero del proprietario agli occhi di tutti coloro che partecipano. Ovviamente bisognerà aspettare per avere il nuovo aggiornamento in pianta stabile, ma a quanto pare siamo a buon punto.