Vodafone è FUORI DI TESTA, la Special 150 torna ed è quasi gratis

Stando a quanto riportato, questa volta la battaglia tra i vari gestori sarà ancora più concitata del solito. Infatti tutti i provider stanno mettendo sul piatto le loro offerte migliori, le quali hanno ciò che serve a tutti i nuovi clienti che cercano un nuovo gestore. Proprio per questo motivo anche le grandi aziende si stanno cautelando al meglio, cercando di passare all’attacco. È anche questo un modo di difendersi, dal momento che di sicuro qualche utente lo perderanno, perciò è meglio nel frattempo acquisirne di nuovi. Dopo aver visto tutte le offerte nuove dei provider virtuali, sembrerebbe essere arrivato il momento di un gestore in particolare. Vodafone infatti ha lanciato già diverse offerte mobili nell’ultimo periodo, con quelle più interessanti che sarebbero esser ritornate in auge.

Vodafone fa del suo meglio per battere la concorrenza: arriva l’offerta da 150 giga della linea Special

L’obiettivo dell’azienda è quello di primeggiare, soprattutto con offerte del passato che sono state riviste dal punto di vista del prezzo e soprattutto dei contenuti. E’ infatti questo il caso della nuova Special, la 150. Vodafone ha ripristinato un’offerta che in passato è stata in grado di battere ogni forma di concorrenza grazie ai contenuti ma soprattutto al prezzo di vendita mensile. Al suo interno questa promo riesce a garantire i migliori contenuti tra messaggi, minuti e giga per il web. Si parte infatti da 1000 messaggi verso tutti i numeri, con minuti senza limiti verso tutti i fissi e i mobili e infine ecco che troviamo 150 giga per connettersi al web usando la rete 4G.

Il grande vantaggio sta proprio nel prezzo, il quale non è mai stato così vantaggioso: l’offerta di Vodafone costa solo 7,99€ al mese. Per riuscire ad ottenere questo prezzo, bisognerà scegliere il metodo di pagamento automatico denominato Smart Pay.