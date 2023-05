TIM Power Supreme Web Easy, 7 euro al mese per avere 150GB

sponsor

Ora come ora il mondo della telefonia sta dimostrando di non avere troppi padroni, anche se qualcuno sarebbe facendo di tutto pur di impossessarsi di ogni utente che cerchi del risparmio. Sembra infatti che questo territorio appartenga mai come ora ai provider virtuali, i quali stanno mettendo sul piatto tutte le loro migliori offerte per battere la concorrenza dei gestori più blasonati. Questi ultimi però non vogliono assolutamente mollare e lo stanno dimostrando con offerte mobili con prezzi più bassi del solito. Tra quelli più interessanti, anche per via del nome che porta, c’è sicuramente TIM.

La nota azienda infatti sta promuovendo dei contenuti stratosferici all’interno delle sue promozioni mobili, le quali vengono dedicate ad alcuni gestori in particolare.

TIM ha lanciato la nuova offerta Power Supreme Web Easy con tutto incluso ma c’è anche un’altra promo disponibile

La nota azienda italiana ha deciso ultimamente di lanciare delle offerte stratosferiche, le quali vanno ad infrangersi contro la concorrenza soprattutto di alcuni gestori. L’ultima promozione mobile che TIM ha deciso di promuovere è quella che va a stuzzicare in particolar modo gli utenti di Iliad, di alcuni gestori virtuali in generale ma soprattutto di Poste Mobile. Il nome della promozione è Power Supreme Web Easy, opportunità con un prezzo estremamente contenuto e con minuti, messaggi e giga da utilizzare mensilmente.

Più in particolare ecco al suo interno messaggi e minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili, con 150 giga utili per navigare in rete 4G sul web. Il prezzo è un’occasione vera e propria: solo 7,99€ mensili.