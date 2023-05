Smartphone da collezione, i modelli che vi faranno guadagnare tantissimo

sponsor

Al giorno d’oggi pochi utenti sono a conoscenza del mercato sommerso del collezionismo di smartphone, in altre parole tantissimi consumatori in tutto il mondo sono effettivamente pronti a pagare cifre da capogiro per il loro acquisto, dipendentemente dalle condizioni degli stessi.

Il modello più diffuso e richiesto, resta ancora oggi il Nokia 3310, best buy degli anni 2000, famosissimo per la sua resistenza superiore al normale, il design iconico e la presenza del gioco Snake, oggi può ancora essere venduto al giusto collezionista, ad un prezzo può raggiungere fino i 130 euro.

Smartphone da collezione, questi sono i prodotti più richiesti

La soglia dei 1000 euro a singola unità viene raggiunta con una coppia di prodotti antitetici, in quanto da una parte troviamo l’Apple iPhone 2G, smartphone nel vero senso del termine, il primo della sua specie, e per questo richiestissimo dal pubblico. Dall’altro invece il Mobira Senator, un prodotto molto datato, se pensate che è stato lanciato nel 1981, e che può essere venduto all’incirca alla stessa cifra del suddetto.

Volendo invece cercare di guadagnare ancora più denaro, la vendita dovrebbe toccare il Motorola DynaTac, un prodotto del 1984, realizzato da Martin Cooper, un vero pezzo unico da collezione, oggi i collezionisti lo acquistano a più di 1000 euro. Nel mezzo, infine, si trova il Nokia E90, un dispositivo che ha un display a colori e che nonostante siano trascorsi tanti anni dal suo lancio, può valere anche 500 euro.