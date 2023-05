N-One è un brand emergente nel panorama dei tablet Android. Oggi il nostro focus è sul Tablet N-One NPad Pro, un tablet di fascia entry-level. Nonostante ciò è un dispositivo leggero e compatto che offre un’ottima esperienza utente, se le premesse sono queste sicuramente possiamo aspettarci una crescita del brand nei prossimi anni.

N-One infatti sta rapidamente guadagnando popolarità grazie a prodotti di qualità, adatti per gli usi più disparati, e proposti a dei prezzi molto aggressivi, strategia atta a guadagnare velocemente quote di mercato.

Unboxing e specifiche

Il box di vendita è molto minimale, la confezione è bianca, all’interno troviamo Npad Pro, il caricabatterie da 18W e il cavo di ricarica (in formato Type-C sia in ingresso che in uscita). Di seguito invece tutte le componenti hardware:

Componenti hardware principali:

SoC UNISOC T616

8 GB di RAM LPDDR4

128 GB di storage UFS

Display IPS da 10,36 pollic i (2000 x 1200)

i (2000 x 1200) Fotocamera posteriore da 13 MP e anteriore da 5 MP

Batteria da 6600mAh

Android 12

Supporto microSD fino a 1TB, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.0, GPS e comunicazione dati mobile con dual nano SIM

Per cosa si distingue, i Punti di forza

Come abbiamo già detto, N-One NPad Pro è un device entry-level, in questi casi la scelta di un prodotto rispetto ad un altro è dettata principalmente da come il device si comporta nel quotidiano. Uno dei suoi principali punti di forza è il display da 10,36 pollici con risoluzione 2k. Lo schermo offre un’esperienza più che sufficiente per lo studio, la lettura di e-book o la visione contenuti multimediali. La luminosità è buona, e si riesce ad usarlo in maniera soddisfacente anche all’aperto con luce solare.

1 su 6

Le prestazioni di NPad Pro sono discrete. Il SoC che muove il tablet è UNISOC T616, un processore a 12nm. Nonostante sia un SoC in circolazione gia da qualche anno (come prestazioni si posiziona al pari dello Snapdragon 675), offre una potenza più che buona per gestire la maggior parte delle applicazioni e giochi, e si comporta molto bene anche multitasking senza grossi intoppi. Il lavoro di ottimizzazione fatto sulla ROM con Android 12 (con cui arriva equipaggiato) ha evidentemente ripagato gli sforzi del team di sviluppo.

Npad Pro arriva poi con 128 GB di storage interno, un buona dotazione, ma espandibile tramite microSD fino a 1 TB. Non è una capacità che fa gridare al miracolo, ma siamo certi che per un uso entry-level sarà difficile riempire tutta la memoria. Potete installare e usare un tutte le app che volete, e salvare file e documenti senza preoccupazioni.

Altro punto a favore è il GPS. Il tablet supporta GPS, BDS, Glonass e Galileo, inoltre supporta la tecnologia A-GPS per aumentare ulteriormente la precisione e ridurre i tempi di aggancio della posizione.

Infine, il prezzo accessibile del N-One NPad Pro lo rende una scelta attraente per coloro che cercano un tablet con un buon rapporto qualità-prezzo. Nonostante alcune limitazioni, il dispositivo offre un’esperienza utente solida e un insieme di caratteristiche che lo rendono un ottimo investimento per chi cerca un tablet Android economico ma funzionale.

Dove invece pecca, le sue debolezze

Si ovviamente c’è qualche cosa che ci fa storcere il naso, non poteva essere diversamente, ma nulla che compromette veramente l’utilizzo di N-One NPad Pro. Partiamo con la qualità audio degli altoparlanti integrati che non è eccelle, ma è sufficiente per un uso normale. Se l’uso principale del tablet sarà dedicato alla visione di video, allora un paio di cuffie (TWS o con cavo) potrebbero essere un accessorio da considerare.

Altro punto riguarda il gaming. NPad Pro non è sicuramente la scelta ideale per lunghe sessioni di gaming o per giochi “pesanti”. La scheda video integrata, una Mali G-57 a 750Hz si comporta ottimamente con giochi più comuni, ma inizia a faticare con giochi del calibro di Asphalt o Real Racing.

La GPU però offre il supporto a Widevine L1, il coded di riferimento per la riproduzione di contenuti streaming, quindi un ottimo punto a favore.

Conclusioni

In definitiva, il N-One NPad Pro è un tablet Android versatile che offre un buon equilibrio tra prezzo e prestazioni. Pur avendo alcune limitazioni, riteniamo che caratteristiche come il design leggero (solo 478g con dimensioni 247*157*7mm) e le buone prestazioni lo rendono un’ottima scelta per chi cerca un tablet economico.

Gia perché il punto di forza è il prezzo di N-One Npad Pro, che è in vendita sul sito ufficiale o sullo store aliexpress a soli 136,14 €. Un prezzo che ovviamente lo posiziona sopra molti altri dispositivi nella stessa fascia. Inoltre usando il coupon MAY10 potete avere un ulteriore sconto di 10€ in fase di acquisto (solo acquistando da app)