sponsor

Toyota è una delle case automobilistiche più importanti al mondo. La casa giapponese, fondata nel 1937 ancora oggi macina grandi numeri, arrivando a vendere circa 10 milioni di veicoli in tutto il mondo in un solo anno solare, confermandosi il primo gruppo al mondo.

La popolarità di Toyota arriva grazie alla produzione di veicoli di altissima qualità e all‘attenzione verso il cliente e verso l’ambiente. La casa automobilistica è stata infatti tra le prime a commercializzare la tecnologia ibrida per le automobili.

Negli ultimi tempi Toyota e Undercover, brand giapponese fondato da Jun Takahashi hanno lavorato insieme per la creazione di un nuovo gioiellino di automobile: la Toyota Aygo X Undercover.

Toyota Aygo X Undercover sbarca in Italia

La nuova automobile è stata presentata a Parigi durante la sfilata autunno 2023 di Undercover e l’idea ha ottenuto subito un grande successo tra il pubblico.

Tra pochi mesi la Toyota Aygo sbarcherà anche in Italia e la casa produttrice ha dato avvio agli ordini per soli 1.000 modelli.

Si tratta di un’automobile che mixa l’altissima qualità dei modelli Toyota con l’estro e la creatività dello stilista giapponese. Il risultato è un design anticonformista con colorazione grigia e cerchi in lega da 18 pollici con inserti Coral Red e interni con accessori brandizzati.

La vettura è dotata di numerosi sistemi tecnologici in particolar modo per quanto riguarda la sicurezza alla guida come il sistema pre-collisione, l’avviso di superamento involontario della corsia e il riconoscimento della segnaletica stradale.

La Toyota Aygo X Undercover è disponibile al prezzo di 21.950 euro per la versione con il cambio manuale e 23.150 euro per il modello con cambio automatico S-CVT.