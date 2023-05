sponsor

Adhara è una bambina messicana di 11 anni con una storia che ha dell’incredibile. La piccola è infatti una bimba prodigio nata nel quartiere molto povero di Tláhauc a Città del Messico e sin da piccola si è distinta dai suoi coetanei, tanto da essere considerata una delle bambine più intelligenti del mondo.

La storia di Adhara inizia all’età di tre anni quando la madre capisce che la sua piccola ha qualcosa di diverso rispetto agli altri. Non era in grado di esprimersi normalmente e aveva difficoltà nel camminare. Crescendo inoltre tendeva a isolarsi dagli altri fino a essere presa di mira dai compagni della sua scuola per le sue stranezze.

Dopo diverse visite specialistiche ed esami alla piccola Adhara è stato diagnosticato l’autismo ma ciò non ha impedito alla bambina di andare avanti egregiamente nella vita ponendo particolare attenzione verso le sue passioni: l’algebra, la scienza e i pianeti e il suo idolo Stephen Hawking.

Adhara e il QI più alto di Albert Einstein

Adhara non è mai stata una bambina comune, sin dai primi anni della sua infanzia la madre le sottoponeva problemi di algebra e calcoli molto difficili per la sua età. Basti pensare che già a quattro anni la piccola conosceva a memoria tutti gli elementi della tavola periodica!

Questo portò i dottori a consigliare alla madre di effettuare ad Adhara dei test per i bambini dotati e sorprendentemente si scoprì che il suo QI era di 162 punti, addirittura più alto di Albert Einstein e del suo idolo Stephen Hawking.

A soli 11 anni Adhara ha conseguito la laurea in ingegneria dei sistemi e sogna di lavorare alla Nasa per visitare Marte.