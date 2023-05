sponsor

Iliad rilancia la sua offerta migliore anche in questa prima parte di maggio. Il provider francese ha deciso di mettere a disposizione degli abbonati, insieme ad altre proposte molto interessanti come la Flash 120, la sua migliore ricaricabile: la Giga 150.

Iliad, nel giorno di Pasqua c’è la tariffa con 150 Giga e 5G gratis

I clienti che optano per la proposta della Giga 150 andranno ad attivare una ricaricabile molto conveniente per soglie di consumo e costo. Nel dettaglio, gli abbonati riceveranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque ed anche 150 Giga per navigare in internet, con la presenza di 6 Gbps per la connessione roaming. Il prezzo per gli utenti sarà di soli 9,99 euro al mese.

Gli utenti che scelgono la Giga 150 di Iliad potranno inoltre beneficare ancora del servizio 5G, completamente a costo zero per tutti gli utenti. La navigazione di rete con le reti di ultima velocità sarà quindi garantita, laddove sia raggiunta la copertura sul territorio, senza alcun genere di costo aggiuntivo rispetto alla ricaricabile di riferimento.

Con la Giga 150, quindi, è anche confermata la strategia commerciale di Iliad, in controtendenza con gli altri provider. Se TIM e Vodafone continuano a prevedere il 5G con una piccola spesa extra da aggiungere ai costi della propria ricaricabile di riferimento, gli utenti del gestore francese potranno navigare in internet con le velocità più alte di sempre senza alcun prezzo aggiuntivo. Inoltre, Iliad si è impegnata a mantenere il 5G gratis a tempo indeterminato per vecchi e nuovi clienti.