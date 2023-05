Ho. Mobile, avete tempo fino al 14 Maggio per approfittare della promo a 7 euro

sponsor

Se desideri risparmiare cambiando operatore mobile, considera le promozioni online di Ho. Mobile, che offrono navigazione in mobilità fino a 30 mega in download, chiamate e SMS illimitati a partire da 6,99 euro al mese. Le tariffe sono semplici e trasparenti, senza costi nascosti, superamenti di soglie o vincoli, e sono disponibili fino al 14/5/2023. Scopriamo cosa offrono nel dettaglio.

Ho. Mobile: la promozione durerà ancora per poco

Se desideri passare a Ho. Mobile e provieni da Iliad, Fastweb, Coop Voce, Poste Mobile o alcuni operatori virtuali, puoi scegliere tra queste promozioni:

Ho 6,99: offre minuti e SMS illimitati e 130 GB in 4G a 6,99 euro al mese. L’attivazione e la SIM sono gratuite. Dalla prima ricarica di 7 euro, ti verrà addebitato il costo del rinnovo di 6,99 euro. Ho 7,99: include minuti e SMS illimitati e 180 GB in 4G a 7,99 euro al mese. L’attivazione e la SIM sono gratuite. Dalla prima ricarica di 8 euro, ti verrà addebitato il costo del rinnovo di 7,99 euro.

Indipendentemente, tutte le offerte dell’operatore includono i seguenti servizi accessori:

Trasferimento di chiamata;

Avviso di chiamata;

SMS Ho. chiamato;

42121 gratuito per conoscere il credito residuo;

Navigazione hotspot.

Le tariffe Ho Mobile sono chiare e trasparenti, senza vincoli contrattuali o costi extra. Hai la possibilità di mantenere il tuo numero attuale o attivarne uno nuovo. Quando terminano i GB della tua offerta, la navigazione si blocca per evitare ulteriori spese. Puoi riprendere a navigare quando vuoi, allo stesso prezzo, riattivando la tua promozione e iniziando un nuovo ciclo mensile. Se non sei soddisfatto del servizio, hai 30 giorni per richiedere il rimborso direttamente dall’Area personale.