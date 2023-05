GTA 6, sono arrivate le notizie bomba che aspettavate da mesi

sponsor

Grand Theft Auto 6, l’ultimo capitolo della celebre serie di videogiochi open-world di Rockstar Games, è da tempo oggetto di numerosi rumor e anticipazioni. Mentre i fan attendono impazientemente notizie ufficiali, abbiamo raccolto tutte le informazioni disponibili finora su data d’uscita, ambientazione e personaggi di GTA 6.

Data d’uscita

Non è stata ancora annunciata una data d’uscita ufficiale per GTA 6, ma si presume che il gioco potrebbe essere rilasciato nel corso del 2023 o 2024. Alcuni leak e dichiarazioni di insider hanno alimentato questa ipotesi, ma è importante ricordare che Rockstar Games non ha ancora confermato nulla.

Ambientazione

Le voci riguardo all’ambientazione di GTA 6 sono numerose, ma tra le più persistenti vi è quella che vorrebbe il gioco ambientato in una versione moderna di Vice City, la città ispirata a Miami già presente in Grand Theft Auto: Vice City. Altre indiscrezioni parlano di un’ambientazione più ampia, che includa diverse città e persino paesi, in un’esperienza di gioco ancor più vasta e immersiva.

Personaggi

Anche per quanto riguarda i personaggi di GTA 6, le informazioni sono scarse e non ufficiali. Tuttavia, si vocifera che il gioco possa presentare un protagonista femminile per la prima volta nella storia della serie, offrendo una prospettiva diversa rispetto ai precedenti titoli. Inoltre, è probabile che GTA 6 presenti un cast di personaggi vasto e variegato, come da tradizione per la serie.

Altre informazioni

È probabile che GTA 6 includa nuove meccaniche di gameplay, missioni e attività, oltre a miglioramenti grafici e tecnologici significativi rispetto a GTA V. Inoltre, ci si aspetta che il gioco sia disponibile esclusivamente su console di nuova generazione, come PlayStation 5 e Xbox Series X/S.