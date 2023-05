sponsor

Si preannuncia una settimana molto importante per Google quella che stiamo per vivere. A partire da oggi, 10 maggio, BigG presenterà al mondo alcune interessanti novità per il mondo smartphone e tablet.

Proprio a proposito di tablet, sappiamo che Google lancerà il primo tablet della storia Pixel. Il nuovo Pixel Tablet finalmente è in arrivo dopo mesi di leak e anticipazioni.

Google Pixel Tablet: trapelano i prezzi di lancio

Nelle scorse settimane abbiamo conosciuto praticamente tutti gli aspetti di Pixel Tablet, a partire dal design fino ad arrivare alla scheda tecnica. È giunto allora il momento di conoscere anche le anticipazioni sul prezzo di lancio. Queste arrivano dal leaker billbil_kin, che le ha appena condivise su Twitter.

Secondo il leaker, arriveranno due varianti di Pixel Tablet. Queste differiranno sostanzialmente in termini di storage interno e colorazioni. Pixel Tablet 128 GB in colorazione Porcelain o Hazel al prezzo di 679,99 euro e Pixel Tablet 256 GB in colorazione Porcelain al prezzo di 799,99 euro. I prezzi appena trapelati varrebbero esclusivamente per il mercato francese, ma possiamo aspettarci variazioni minime per quanto riguarda il mercato italiano.

Il prezzo risulta ancora più appetibile se consideriamo che con l’acquisto di Pixel Tablet dovrebbe essere inclusa anche la dock per la ricarica wireless, dotata di speaker audio. Questo accessorio trasformerà Pixel Tablet in un Nest Hub a tutti gli effetti. Insomma, si preannuncia un Pixel Tablet dalla doppia anima, di fascia premium e con un prezzo non esagerato. Continuate a seguirci per i dettagli che emergeranno a valle della presentazione ufficiale di oggi!.