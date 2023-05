Expert distrugge Unieuro, solo oggi i prodotti scontati del 75%

sponsor

Expert è una delle migliori realtà del territorio nazionale italiano, i prezzi del volantino sono decisamente più bassi del normale, con la possibilità comunque di riuscire a far risparmiare il consumatore finale, a prescindere dalla categoria merceologica coinvolta.

La spesa da Expert è sicuramente una delle migliori in circolazione, in questi giorni gli utenti possono approfittare di un risparmio praticamente unico nel suo genere, tutti sono liberi di accedere a prodotti economici, basterà difatti recarsi personalmente in un negozio fisico, oppure affidarsi direttamente all’e-commerce nazionale (attenzione però, potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio).

Expert, quali sono i nuovi prodotti da acquistare subito

Il volantino Expert prova a convincere gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, a partire ad esempio dagli smartphone di ultima generazione. Tra questi spicca chiaramente il Samsung Galaxy S23, best buy di questo 2023, oggi acquistabile dal pubblico a soli 859 euro, e pronto per riuscire a contrastare l’incredibile dominio di Samsung Galaxy S23 Ultra, il terminale più desiderato in assoluto, che presenta un costo finale di soli 1339 euro.

Non mancano chiaramente anche modelli decisamente più economici, quali possono essere i vari dispositivi di casa Motorola, tra cui troviamo TCL 403, TCL 30Se, Redmi 12C, Realme C55, Motorola Edge 30 Neo o anche Realme R9 Pro+. Se volete spendere poco con Expert, ricordatevi che potrete acquistare sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale dell’azienda.