Europa League, le semifinali di Roma e Juventus si potranno vedere su Rai1

Subito dopo l’annuncio dell’assegnazione dei diritti tv per la Champions League, è stata confermata la notizia sulla trasmissione delle semifinali di Europa League, che vedranno protagoniste Juventus e Roma.

Europa League: le partite in onda a Maggio

Sky ha infatti ceduto alla Rai i diritti per trasmettere in chiaro su Rai 1 Juventus-Siviglia, in programma alle 21 di giovedì 11 Maggio 2023, e Bayer Leverkusen-Roma, prevista per giovedì 18 Maggio 2023. Le altre due partite, ovvero Roma-Bayer Leverkusen e Siviglia-Juventus, in programma sempre l’11 e 18 Maggio 2023, saranno visibili in chiaro su TV8.

Questa decisione è stata presa dopo che l’Agcom aveva richiamato l’attenzione sulla normativa che impone la trasmissione degli eventi sportivi di rilevanza nazionale in streaming. Così come è accaduto con la semifinale di Champions League tra Milan e Inter, anche le due partite di Europa League dovranno essere trasmesse in chiaro, poiché coinvolgono due squadre italiane. La settimana appena iniziata si prospetta quindi estremamente interessante e intensa dal punto di vista sportivo e calcistico. Concluso il campionato italiano, che ha visto il Napoli trionfare, l’attenzione dei tifosi si sposta ora verso le coppe europee, che potrebbero offrire ulteriori soddisfazioni.

Sia Juventus che Roma cercheranno di mettere a frutto l’esperienza accumulata nel corso della stagione per superare gli ostacoli rappresentati da Siviglia e Bayer Leverkusen, rispettivamente. Le quattro squadre in lizza si sfideranno per conquistare un posto nella prestigiosa finale di Europa League, dimostrando ancora una volta che il calcio europeo è un palcoscenico di altissimo livello.

Insomma, la settimana calcistica si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena, con le semifinali di Europa League pronte a catturare l’attenzione di tifosi e appassionati di tutto il Paese.