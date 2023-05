Euronics è strepitosa, nuovo volantino con prezzi scontati al 50%

sponsor

Euronics è pronta ancora una volta per distinguersi dalla massa di rivenditori di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale veramente conveniente e ricca di occasioni che gli utenti non devono assolutamente mancare per spendere pochissimo.

Il volantino è uno dei migliori in circolazione, sebbene presenti vincoli e limitazioni importanti, in termini sopratutto di disponibilità sul territorio nazionale. Dovete sapere, infatti, che gli acquisti potranno essere completati da Euronics, ma solamente recandosi personalmente in un punto vendita.

Euronics, nuove offerte per tutti i gusti

Sconti impazziti da Euronics con un volantino veramente speciale ed unico nel proprio genere, ma attivo solo oggi (10 maggio 2023), salvo esaurimento anticipato delle scorte. I prodotti che tutti gli utenti possono effettivamente fruire sono tantissimi e molto vari tra di loro, come al solito vogliamo focalizzare la nostra attenzione sul mondo degli smartphone, per godere di un focus sul segmento più amato dal pubblico.

La fascia media è la più attraversata dagli sconti, con la possibilità comunque di acquistare dispositivi del calibro di Xiaomi Redmi Note 12, Oppo Find X5 Lite, Xiaomi Redmi Note 11, Galaxy A33 o anche TCL 405 e Oppo A96, riuscendo comunque a spendere una cifra inferiore ai 500 euro. Gli utenti che vogliono ad ogni modo puntare più in alto, potranno acquistare anche i vari Samsung Galaxy S23, con il terminale disponibile a 899 euro, per finire con iPhone 14 Pro Max o iPhone 14 Plus. I dettagli del volantino li trovate direttamente qui sotto.