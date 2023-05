Il canone Rai è una tassa introdotta nel lontano 1976, originariamente definita Canone TV, nata per finanziare lo sviluppo ed il sostegno della TV pubblica. Nel tempo si è ampliata, e l’ammontare da versare annualmente è incrementato, estendendo il finanziamento alle infrastrutture ed alle radio.

sponsor

Al giorno d’oggi l’imposta ha un costo di 90 euro annui, da versare direttamente tramite le bollette dell’energia elettrica, con pagamento rateizzato (10 rate da 9 euro l’una); una decisione presa dal Governo per contrastare la crescente evasione fiscale, in quanto ricordiamo che fino a poco tempo fa si pagava tramite bollettino postale.

Iscrivetevi subito al canale Telegram di TecnoAndroid, potrete essere i primi ad avere le offerte Amazon con i codici sconto gratis disponibili in esclusiva assoluta.

Canone Rai, scopriamo il metodo legale per l’esenzione

Il canone Rai nasce come tassa di possesso, ovvero un’imposta che devono versare i possessori di un’apparecchiatura televisiva; la conseguenza più ovvia riguarda coloro che non sono in possesso di un televisore, in questo caso hanno pieno diritto a richiedere l’esenzione dal pagamento dell’imposta, semplicemente devono scaricare l’autodichiarazione dal sito dell’Agenzia delle Entrate e presentare domanda di esenzione (attenzione a non dichiarare il falso, rischiate pene molto severe).

Gli altri utenti che rientrano nel mondo dell’esenzione, sono coloro che sono in possesso di determinati prerequisiti, come essere over75 con un reddito annuo famigliare inferiore agli 8000 euro. In questo caso sarà sempre necessario presentare domanda di esenzione dal sito dell’Agenzia, entro e non oltre il 31 gennaio per godere dell’esenzione completa, in caso contrario dovrete pagare i primi 6 mesi.