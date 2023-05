sponsor

Il governo del Regno Unito rischia di entrare in uno scontro con WhatsApp che potrebbe portare alla scomparsa dell’app di messaggistica dalla Gran Bretagna.

Sono stati avvertiti i ministri, che adesso stanno optando per una risoluzione amichevole.

Al centro della polemica c’è il disegno di legge sulla sicurezza online, un vasto atto legislativo che toccherà quasi ogni aspetto della vita online in Gran Bretagna. Più di quattro anni di lavoro, con otto segretari di stato e cinque primi ministri coinvolti nella sua stesura. Il disegno di legge, che sta procedendo attraverso la Camera dei Lord, è lungo più di 250 pagine. Il sommario da solo si estende su 10 pagine.

Il disegno di legge conferisce a Ofcom il potere di imporre requisiti ai social network per utilizzare la tecnologia per contrastare il terrorismo o i contenuti di abusi sessuali su minori, con multe fino al 10% del fatturato globale per quei servizi che non sono conformi. Le aziende devono usare i “migliori sforzi” per sviluppare o procurarsi la tecnologia per rispettare la normativa.

Una situazione molto tesa

Ma per le app di messaggistica che proteggono i dati degli utenti con la “crittografia end-to-end” rendono impossibile leggere i messaggi degli utenti senza infrangere sostanzialmente le promesse fatte agli utenti.

“Il disegno di legge non fornisce alcuna protezione esplicita per la crittografia“, ha affermato una coalizione di fornitori, inclusi i leader di mercato WhatsApp e Signal, in una lettera aperta il mese scorso, “e se implementato come scritto, potrebbe consentire a Ofcom di provare a forzare la scansione proattiva di messaggi privati su servizi di comunicazione crittografati end-to-end, annullando di conseguenza lo scopo della protezione compromettendo la privacy di tutti gli utenti”.

“Il novantotto per cento dei nostri utenti si trova al di fuori del Regno Unito”, ha detto al Guardian a marzo il capo di WhatsApp, Will Cathcart.

Un portavoce del Ministero degli Interni ha dichiarato: “Sosteniamo la crittografia avanzata, ma ciò non può avvenire a scapito della sicurezza pubblica. Le aziende tecnologiche hanno il dovere morale di assicurarsi di non accecare se stesse e le forze dell’ordine per i livelli senza precedenti di abusi sessuali su minori sulle loro piattaforme.”