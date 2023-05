sponsor

Il maggiore azionista di Vodafone ha dichiarato che sta valutando la possibilità di aumentare la propria partecipazione per assicurarsi di avere influenza sul futuro della società di telecomunicazioni.

Emirates Telecommunications Group, mercoledì ha detto agli investitori durante la chiamata sugli utili del primo trimestre che potrebbe aumentare la sua partecipazione in Vodafone passando dal 20% o al 25%, secondo un rapporto di un’analista che ha chiesto di non essere identificato perché non autorizzato a parlare con i media.

La società ha costruito una partecipazione del 14,6% in Vodafone e il mese scorso ha dichiarato di aver avviato discussioni con la società per spingere ancora di più. Vodafone sta lavorando per semplificare le sue operazioni e ribaltare un crollo delle sue azioni durato anni sotto la guida del nuovo amministratore delegato Margherita Della Valle.

L’operatore ha attratto anche altri investitori del settore tra cui Liberty Global Plc e Xavier Niel, il miliardario francese che controlla Iliad. Insieme controllano più di un quinto delle azioni di Vodafone.

Tutti vogliono un pezzo di Vodafone

L’amministratore delegato Hatem Dowidar ha affermato che l’obiettivo della società con sede ad Abu Dhabi è diventare un “investitore di minoranza significativo con un’influenza sufficiente” e ha affermato che “potrebbe essere il 20%, potrebbe essere il 25%, questo è il limite“, secondo un nota dell’analista di Berenberg, Carl Murdock-Smith.

Secondo la nota, ha anche affermato di non aver ricevuto “alcuna indicazione” di un taglio dei dividendi presso il gruppo di telecomunicazioni con sede a Newbury, in Inghilterra, nonostante alcuni timori di mercato più ampi.

I rappresentanti hanno rifiutato di commentare altre indiscrezioni in merito “all’impegno per l’attuale dividendo“. Vodafone riporterà i risultati dell’intero anno il 16 maggio. Un portavoce della società ha rifiutato di commentare.