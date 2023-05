sponsor

Sta lasciando sgomenti tutti gli altri gestori del mondo della telefonia mobile il noto provider Vodafone. L’azienda leader in Europa per quanto riguarda il mondo telefonico mobile, ha restaurato alcune delle sue vecchie offerte.

Ce ne sono due in particolare, le quali fanno capo sempre alla solita linea Special, la quale ritorna ufficialmente.

Vodafone scopre la sua nuova offerta che porta gli utenti diritti al passato, ecco di nuovo la Special 150

Il provider anglosassone infatti ha deciso di ripristinare una delle vecchie offerte più amate da tutti, ovvero la Special 150. Già il nome lascia capire quanto sia piena di contenuti la promo, la quale infatti permette di avere tutto.

Al suo interno gli utenti che la sottoscriveranno di nuovo potranno trovare 150 giga per navigare sul web utilizzando la rete 4G. Non mancano poi, come sempre, minuti ed SMS senza limiti verso tutti. Il prezzo mensile è di 7,99€ per tutti coloro che pagano con il metodo Smart Pay. Questa è l’offerta migliore per coloro che passano da Iliad o da altri gestori virtuali come ad esempio Poste Mobile.

Anche per coloro che hanno dalla loro parte un gestore come ho. Mobile o LycaMobile Plus potranno scegliere Vodafone. Basterà affidarsi ad una delle varianti Special. Questa volta la soluzione dedicata a questa cornice di pubblico permette di avere minuti senza limiti verso tutti con messaggi senza limiti verso tutti e 50 giga di traffico dati in 4G. Il prezzo è di 9,99€ al mese.

Ricordiamo che per avere la connessione in 5G bisognerà pagare qualcosa in più, circa 2€ al mese.