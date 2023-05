sponsor

L’operatore Tiscali ha appena lanciato una nuova offerta pensata appositamente per coloro che intendono effettuare la portabilità del proprio numero di telefono. Questa offerta, denominata Tiscali Smart 200, offre una serie di vantaggi per chi desidera avere un servizio completo a un prezzo competitivo. Scopriamo insieme nel dettaglio le caratteristiche di questa offerta.

Recentemente, Tiscali ha aggiornato la lista degli operatori di provenienza che potranno attivare l’offerta Smart 200 al prezzo mensile di 8,99 euro.

Promozione Smart 200: dettagli

Prima di passare alle novità, chiariamo che la promozione offre minuti illimitati verso numeri fissi e mobile, 100 SMS e 200 Giga di traffico internet in 4G.

Smart 200: attivabile anche dai clienti Vodafone

Ritornando alla notizia, Smart 200 ora sarà attivabile anche dai clienti provenienti da Vodafone, che si aggiunge a Iliad, WindTre, Very Mobile, Kena, ho. Mobile, Elimobile e 1Mobile.

Acquisto SIM online: nessun costo aggiuntivo

Per chi acquisterà la SIM online, non è previsto alcun costo di spedizione e di attivazione. L’unico contributo richiesto sarà quello di 10 euro, che andrà sommato ad una prima ricarica necessaria per attivare l’offerta (di 10 euro nei negozi e di 8,99 euro online).

Offerta Smart 200: addebito rinnovi su credito residuo

Inoltre, in alcuni punti vendita fisici l’offerta Smart 200 a 8,99 euro al mese può essere attivata anche con addebito dei rinnovi su credito residuo.

Servizi inclusi gratuitamente

Tra l’altro, nella promozione – che prevede la navigazione su rete TIM 4G – sono inclusi gratuitamente i servizi di hotspot, segreteria telefonica e trasferimento di chiamata.

Costi di navigazione extra

Nel caso in cui in un mese vengano esauriti i Giga inclusi nell’offerta, sarà possibile continuare a navigare al costo di 30 centesimi di euro per ogni Megabyte consumato. In tal senso, la navigazione extra potrà essere arrestata provvisoriamente o per sempre tramite la propria area clienti MyTiscali.

Piano tariffario base: Tiscali 20

Infine, il piano tariffario base per i nuovi clienti è noto come “Tiscali 20“. Dunque, in caso di superamento dei minuti e degli SMS disponibili, occorrerà sborsare 20 centesimi di euro per ogni SMS e la stessa cifra al minuto per le chiamate.