Sky Italia ha comunicato di aver acquisito in esclusiva i diritti per la trasmissione su tutte le piattaforme, quindi anche in streaming su NOW, delle partite delle coppe europee di calcio maschile del triennio 2024/2027, quindi quasi tutte le partite della UEFA Champions League e tutte le partite di UEFA Europa e Conference League.

L’emittente satellitare lo ha annunciato ufficialmente nella giornata di oggi, 8 Maggio 2023, dopo che lo scorso 20 Febbraio 2023 Amazon Prime Video aveva già comunicato di aver acquisito il pacchetto con la miglior partita del Mercoledì di UEFA Champions League del triennio 2024/2027 (18 partite a stagione) in diretta esclusiva.

Per quanto riguarda i restanti match di UEFA Champions League del triennio 2024/2027 (185 partite a stagione sulle 203 partite stagionali), nelle ultime ore Sky Italia ha dunque comunicato di aver acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme. Inoltre, Sky Italia ha annunciato anche, sempre per il triennio 2024/2027, di aver acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di tutte le 342 partite a stagione di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League.

In questo modo, Sky Italia continuerà a trasmettere fino al 2027, sia in TV che in streaming sulla piattaforma NOW, tutte le coppe europee di calcio maschile, dal 2024 in esclusiva su tutte le piattaforme.

Esclusiva Sky Italia: Tutte le Coppe Europee di Calcio 2024-2027 in Diretta per battere DAZN

L’emittente ricorda che con l’introduzione del nuovo format UEFA, dalla stagione 2024/2025 ci sarà una nuova UEFA Champions League: si giocherà 11 mesi su 12, le partite saranno in totale il 47% in più rispetto alle precedenti edizioni, con il numero delle squadre partecipanti alla fase finale che passa da 32 a 36, tutte in un girone unico.

In totale saranno quindi 527 i match per ognuna delle tre stagioni di UEFA Champions League (185 partite, compresi i Playoff), UEFA Europa League (189 partite) e UEFA Europa Conference League (153 partite), che Sky trasmetterà dagli stadi d’Europa, anche grazie a Diretta Gol, comprese le tre finali, oltre alla UEFA Europe Super Cup e alla UEFA Super Cup, il cui nuovo formato è ancora in via di definizione. L’azienda afferma quindi che Sky Sport continuerà a raccontare gol e imprese delle squadre italiane e degli altri grandi club d’Europa con “la qualità di sempre e tecnologie all’avanguardia”. Per quanto riguarda il triennio 2021/2024 in corso, Sky Italia detiene i diritti per la trasmissione di 121 delle 137 partite a stagione di *UEFA Champions League* e di tutte le 282 partite a stagione di UEFA Europa League e di UEFA Europa Conference League.

Questo importante accordo conferma l’impegno di Sky Italia nel portare ai propri abbonati il meglio del calcio europeo, offrendo una copertura completa ed esclusiva delle competizioni più prestigiose. Gli appassionati di calcio potranno seguire le gesta dei loro club preferiti e godere di un’esperienza di visione di alta qualità, sia in TV che in streaming sulla piattaforma NOW.

Inoltre, la partnership con Amazon Prime Video per la trasmissione della miglior partita del Mercoledì di UEFA Champions League del triennio 2024/2027 (18 partite a stagione) in diretta esclusiva, dimostra come il mercato delle trasmissioni sportive stia diventando sempre più competitivo, con diverse piattaforme che si contendono i diritti per offrire il miglior contenuto possibile ai propri utenti.

Per Sky Sport, questo accordo rappresenta un’opportunità per continuare a consolidare la propria posizione di leader nel settore delle trasmissioni sportive in Italia, offrendo una copertura senza precedenti delle competizioni calcistiche europee e garantendo agli appassionati di calcio un’esperienza di visione di alta qualità e tecnologie all’avanguardia.

In conclusione, l’acquisizione dei diritti di trasmissione in esclusiva delle coppe europee di calcio maschile del triennio 2024/2027 da parte di Sky Italia rappresenta un importante traguardo per l’azienda e per gli appassionati di calcio, che avranno la possibilità di seguire le partite delle competizioni più prestigiose su un’unica piattaforma, sia in TV che in streaming su NOW.