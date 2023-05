Un prodotto Samsung è stato scontato del 36% su Amazon, gli utenti hanno finalmente la possibilità di acquistare uno dei dispositivi più amati e richiesti del periodo, godendo a tutti gli effetti di una riduzione di 100 euro sul prezzo originario di acquisto.

Samsung, il prodotto è super, scontato del 36% su Amazon

Il prodotto di cui vi parliamo è il Samsung Galaxy Tab A8, un dispositivo di ottima qualità, un tablet originariamente lanciato dall’azienda sudcoreana al prezzo di listino di 279 euro, e disponibile oggi a soli 179 euro, grazie ad una promozione che abbassa di 100 euro la spesa finale da sostenere.

Scorrendo le specifiche tecniche lo possiamo conoscere decisamente meglio, infatti si tratta del modello con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna (comunque espandibile tramite microSD), in vendita dal 2022. Il prodotto ha un display da 10,5 pollici di diagonale, perfettamente compatibile con qualsiasi connettività, al netto dell’assenza di uno slot per la SIM, presenta posteriormente un singolo sensore fotografico. Il sistema operativo è Android 11, con aggiornamenti tempestivamente rilasciati direttamente da Samsung (essendo ovviamente sbrandizzato).

Non sappiamo per quanto tempo sarà acquistabile a questo prezzo, di conseguenza se vi interessa cercate di velocizzare al massimo l’ordine, non ne resterete assolutamente delusi e potrete godere di ottime prestazioni generali.