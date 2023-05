sponsor

Fra i prossimi smartphone del noto colosso sudcoreano Samsung, c’è il nuovo Samsung Galaxy F54. Quest’ultimo è già stato protagonista di alcuni rumors e leaks. Nel corso delle ultime ore, però, un leaker ha rivelato che il suo debutto per il mercato indiano potrebbe essere imminente ed ha anche rivelato alcune delle presunte specifiche tecniche.

Samsung Galaxy F54 potrebbe arrivare a breve, ecco le presunte specifiche

Nel corso delle ultime ore sono emersi nuovi dettagli riguardanti uno dei prossimi smartphone del noto produttore sudcoreano Samsung. Come già accennato in apertura, stiamo parlando del prossimo Samsung Galaxy F54. Il leaker in questione è Debayan Roy. Secondo quest’ultimo, il nuovo device di casa Samsung sarà presentato ufficialmente per il mercato indiano tra circa 2-3 settimane.

😍 Exclusive 😍 Can, totally confirm that : Galaxy F54 is launching in India in 2 or 3 weeks. Starting price will be ~26K – 27K. Galaxy F54

• 6.7" FHD+ 120Hz Amoled

• Exynos 1380

• 108MP OIS +8+2, 32MP🤳

• 6000mAh, 25W

• Hybrid slot, side FS, GG5, Knox, WiFi 6 — Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) May 8, 2023

Non dovrebbe mancare quindi molto tempo al suo debutto ufficiale. Oltre a questo, il leaker ha anche rivelato quelle che sembrano essere le presunte specifiche tecniche. Stando a quanto riportato, il nuovo device dovrebbe montare sul fronte un ampio display con tecnologia SuperAMOLED. Dovrebbe essere un pannello da 6.7 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Dal punto di vista prestazionale, invece, lo smartphone sembra che adotterà un processore di Samsung. Nello specifico, dovrebbe trattarsi del soc Exynos 1380. Il comparto fotografico, invece, dovrebbe includere tre fotocamere, di cui un sensore principale da 108 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine. All’appello non dovrebbe neanche mancare una grande batteria da addirittura 6000 mah con ricarica rapida da 25W. A detta del leaker, lo smartphone dovrebbe anche supportare il Wi-Fi 6.