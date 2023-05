Rabona Mobile ha appena trascorso un percorso tutt’altro che positivo, basti pensare ai numerosi disservizi che l’hanno coinvolta recentemente, con tanto di servizi televisivi di Striscia la Notizia o gli utenti che hanno più volte richiesto l’intervento dell’AGCOM. Per tentare di rialzarsi e ripartire da dove si era fermata, ecco arrivare una nuova interessante promozione, dal costo ridottissimo: soli 7,99 euro.

L’offerta di cui vi parleremo nell’articolo è da ritenersi valida per ogni utente sul territorio nazionale, ciò sta a significare che è possibile accedervi indistintamente dalla provenienza, e che non è assolutamente necessario essere in possesso di una specifica SIM ricaricabile. Il costo iniziale da sostenere equivale a soli 19 euro, contro i 25 euro di listino, con incluso un bonus di 25 euro; a cui è comunque necessario aggiungere una ricarica da 10 euro, per una spesa complessiva di 29 euro.

Rabona Mobile, che offerta assurda disponibile

All’interno della promo, intitolata da Rabona Mobile “Contropiede“, gli utenti possono effettivamente fruire di un bundle di tutto rispetto, caratterizzato dalla presenza di ben 200 giga di traffico dati al mese, con velocità 4G limitata, ed anche SMS e minuti illimitati che potranno essere indubbiamente spesi verso chiunque si desideri.

Il suo prezzo di vendita mensile può variare sulla base di numerosi fattori, ad ogni modo ricordiamo che ha un costo fisso a partire da soli 7,99 euro al mese. Il canone sarà da versare tramite il credito residuo della SIM, non carta di credito o conto corrente.