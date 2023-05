sponsor

Per tutti coloro che cercano un’offerta mobile solo dati, al momento sono disponibili svariate proposte. L’operatore telefonico virtuale PosteMobile, in particolare, sta proponendo da un po’ di tempo l’offerta solo dati denominata PosteMobile 300% Digital. Quest’ultima sarebbe dovuta essere disponibile all’attivazione soltanto per poco altro tempo. Nel corso delle ultime ore, però, l’operatore ha deciso di renderla disponibile fino a fine maggio.

PosteMobile 300% Digital, l’operatore proroga nuovamente la sua disponibilità

In queste ultime ore il noto operatore telefonico virtuale PosteMobile ha deciso di prorogare ulteriormente la disponibilità di una delle sue offerte. Come già accennato, si tratta dell’offerta denominata PosteMobile 300% Digital. Si tratta di un’offerta solo dati. Nello specifico, include ogni mese 300 GB di traffico dati (su rete Vodafone massimo in 4G+ con una velocità massima pari a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload).

Il costo di questa offerta è ancora proposto in promozione. In particolare, ora tutti gli interessati dovranno pagare un costo di appena 8,99 euro al mese. Uno sconto quindi di 1 euro rispetto al suo prezzo standard. Questa offerta mobile è però attivabile soltanto da tutti i nuovi clienti dell’operatore. Sono compresi sia coloro che attiveranno un nuovo numero sia coloro che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.

Per poterla attivare, gli interessati dovranno però recarsi presso il sito ufficiale dell’operatore. Ricordiamo che l’offerta Postemobile 300% Digital include anche alcuni servizi di reperibilità, tra cui Ti Cerco e Richiama Ora. È anche incluso l’hotspot. Ricordiamo che in questi giorni l’operatore ha anche prorogato la disponibilità dell’offerta mobile denominata PosteMobile Creami Extra Wow 50×2.