L’OPPO Research Institute, in collaborazione con i partner globali Qualcomm Technologies, GSMA 5G IN, Amazon Web Services e LinkedIn, ha annunciato il lancio dell’OPPO Inspiration Challenge 2023 in occasione della Giornata Mondiale del Sorriso. In linea con la missione di OPPO “Technology for Mankind, Kindness for the World”, l’Inspiration Challenge 2023 invita a presentare proposte nelle due categorie “Inspiration for People” e “Inspiration for Planet”.

Basandosi sulla brand proposition “Inspiration Ahead”, OPPO, tra le aziende leader nel settore degli smart device, e i suoi partner mirano a dare vita a soluzioni nuove e innovative fornendo finanziamenti, supporto e opportunità di partnership. Lavorando insieme, OPPO spera che queste innovazioni possano creare un impatto positivo e incoraggiare una maggiore consapevolezza rispetto ai problemi che affliggono le comunità globali.

2023 OPPO Inspiration Challenge – Call for proposals

OPPO e i partner si impegnano a fornire finanziamenti e supporto tecnico alle proposte innovative. “OPPO crede profondamente nell’idea di ‘innovazione virtuosa’. Mentre continuiamo a esplorare nuove tecnologie, ci impegniamo a farlo mettendo le persone al primo posto”, ha dichiarato il responsabile dell’Istituto di Ricerca OPPO.

Le candidature per l’OPPO Inspiration Challenge 2023 verranno raccolte dall’8 maggio al 30 giugno, cui seguiranno tre eventi dimostrativi che si svolgeranno a Bangkok, Boston e Shenzhen all’inizio di agosto. I finalisti di ciascun evento dimostrativo saranno invitati a partecipare all’Inspiration Challenge Acceleration Camp e a incontrare i dirigenti e gli esperti tecnici di OPPO per rivedere le loro proposte prima dell’evento finale di fine agosto.

Timeline globale per l’OPPO Inspiration Challenge 2023

Tutte le proposte per l’OPPO Inspiration Challenge di quest’anno saranno valutate in base a quattro criteri: fattibilità, innovazione tecnologica, potenziale a lungo termine e valore sociale. Un totale di 15 proposte qualificate provenienti dagli eventi dimostrativi saranno selezionate come finaliste e le 5 migliori proposte vincitrici saranno selezionate nell’evento finale, ciascuna delle quali riceverà una sovvenzione di 50.000$.

Ulteriori opportunità di partnership verranno offerte alle 45 migliori proposte a livello mondiale, tra cui, ma non solo:

Opportunità di produzione e commercializzazione: verrà istituito un fondo di incubazione per un totale di 190.000$, per co-sviluppare soluzioni destinate all’implementazione.

Opportunità di partnership strategica e di investimento.

Opportunità di presentarsi agli eventi tecnologici globali.

Possibilità di ricevere risorse cloud e supporto tecnico da Amazon Web Services.

OPPO collabora con i professionisti della tecnologia di tutto il mondo per creare un futuro migliore

Durante l’OPPO Inspiration Challenge dello scorso anno, sono state raccolte 536 proposte da innovatori di tutto il mondo volte ad affrontare le sfide chiave della “Tecnologia accessibile” e della “Salute digitale”. Da allora OPPO ha collaborato con 18 di questi team per implementare ulteriormente le loro proposte e ne ha portate alcune su piattaforme globali come OPPO INNO DAY 2022 e il MWC 2023.

Le 10 migliori proposte per la OPPO Inspiration Challenge del 2022

Essendo la salute, l’accessibilità e la tutela dell’ambiente i punti chiave della società, è importante promuovere il progresso in queste aree chiave attraverso la tecnologia più innovativa. L’OPPO Inspiration Challenge 2023 si concentrerà sulle due categorie “Inspiration for People” e “Inspiration for Planet”, sostenendo i professionisti della tecnologia di tutto il mondo a sviluppare soluzioni innovative in queste due aree.