Uno dei film più attesi dell’anno è senza alcun dubbio Oppenheimer di Christopher Nolan, il film storico è infatti pronto ad arrivare nelle sale ad Agosto accompagnato dalla fama che precede il regista che come ben sappiamo ha offerto al mondo capolavori come Il Cavaliere Oscuro, Tener, Inception e Interstellar, dunque le aspettative sono a dir poco nucleari.

Per chi non lo sapesse Robert Oppenheimer fu uno scienziato esperto di fisica nucleare e quantistica che offrì un contributo a dir poco essenziale alla creazione della prima bomba atomica all’interno del progetto Manhattan, quella che fu sganciata su Hiroshima, brillante scienziato che però, a seguito di una crisi di coscienza, si rifiutò di collaborare alla creazione di quella all’idrogeno ed anzi, finì addirittura con l’essere inibito a causa del sospetto di essere una spia russa, inibizione che non gli permise di accedere più ai segreti in merito l’atomica americana.

Ebbene Nolan ha deciso di dedicargli un film storico con narrerà tutte le vicende che sono ruotate attorno al progetto Manhattan.

Il secondo trailer

Nella giornata di ieri l’Universal Studios ha rilasciato il secondo trailer ufficiale del film, il quale mostra i muscoli e si pone essere proprio una bomba, al suo interno possiamo infatti vedere il cast mostrare degli innesti di livello assoluto, vediamo infatti la presenza di Matt Damon e Robert Downey Junior, amatissimi dal pubblico che affiancheranno Cillian Murphy la cui presenza era invece già assicurata.

Il trailer mostra alcune sequenze in più e lascia intendere che nel film verrà mostrato tutto il background dietro al progetto Manhattan, ovviamente non manca la data di uscita nella sale, 23 Agosto 2023.