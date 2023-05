Nokia C32 è il nuovo smartphone di HMD Global, azienda finlandese produttrice dei modelli Nokia, ufficialmente disponibile in Italia da oggi, 9 maggio 2023. Il modello rappresenta il primo della serie C, originariamente la più economica, con fotocamera principale da 50 megapixel e con sistema operativo Android 13.

Il design è completamente rinnovato, la back cover presenta vetro temperato con finitura bicolore e bordi laterali di qualità, che offrono una sensazione di eleganza e pulizia, con un occhio sempre alla modernità (sono disponibili tre colori: Charcoal, Autumn Green e Beach Pink), senza dimenticarsi dello chassis in metallo per una maggiore protezione (è anche certificato IP52). Anteriormente è stato posizionato un display IPS LCD da 6,5 pollici di diagonale, con risoluzione HD+, affiancato da un comparto fotografico caratterizzato dalla presenza di un sensore principale da 50 megapixel (anteriore da 8 megapixel), per scatti di qualità anche in modalità notturna.

Nokia C32, il prezzo e le altre specifiche

Sin da subito gli utenti possono fruire di tutte le funzioni di Android 13 (promessi 2 anni di aggiornamenti di sicurezza gratuiti), con nuove personalizzazioni software targate Nokia, come le preferenze di lingua per le varie applicazioni, la possibilità di effettuare il copia/incolla tra più device, i 3GB di RAM virtuale extra e non solo. L’autonomia, grazie alla presenza di piccole accortezze software, raggiunge anche i 3 giorni consecutivi.

Il Nokia C32 è disponibile da oggi sul sito ufficiale di Nokia, con un prezzo di partenza di 149 euro per la variante con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Se interessati è possibile anche acquistare il nuovo caricatore Nokia 65W dual port, acquistabile a parte al prezzo di 49 euro.