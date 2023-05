Qualche giorno fa Honor ha celebrato l’arrivo della serie Magic5 in Italia, con un evento unico ed indimenticabile, presso Villa Necchi Campiglio, nel cuore di Milano, una serata all’insegna della meraviglia e della magia, fondata sul tema Space Magic, messo in pratica con installazioni ed opere originali.

L’evento ha rappresentato l’occasione per Honor di presentare le innovazioni ed i tantissimi obiettivi raggiunti dall’azienda, con la possibilità, per la prima volta in assoluto, di vedere in prima persona gli interni delle fabbriche dove la stessa Honor produce il suo top di gamma: Honor Magic5 Pro.

Honor, l’evento è stato indimenticabile

Nel corso della serata, Pier Giorgio Furcas, Commercial Director dell’azienda, ha raccontato quali sono i nuovi obiettivi di Honor, con la scelta comunque di mantenere e consolidare le relazioni commerciali, e la conferma dell’affermazione di Honor come brand premium e leader nel settore. Il 2023 è l’anno in cui Honor si impegna nei confronti dei nuovi talenti, con il supporto a tutti gli artisti che si approcceranno per la prima volta alla tecnologia, grazie alla presenza di numerosi progetti e contest che verranno svelati solamente nei prossimi mesi.

La campagna prende il nome di Unleash the Power of Magic, la cui madrina è Nima Benati, si focalizzerà interamente sul nuovo Magic5 Pro, con l’obiettivo di sfruttare al massimo la fotocamera con l’AI Camera Sension, che permette di realizzare scatti di qualità, e il Millisecond Falcon Capture, per una maggiore velocità di acquisizione e nitidezza a livello professionale.

Nel corso del medesimo evento, è stata svelata anche la partnership con NABA, la nuova accademia delle belle arti di Milano, con il lancio di un concorso destinato esclusivamente agli studenti dell’Accademia, pronti a sfidarsi nella realizzazione di scatti ed immagini ispirati al tema della campagna, sempre e soltanto con il supporto di Honor Magic5 Pro. Ha chiuso la serata Anya Zelenkov, communication and marketing director di Honor, che ha raccontato quali sono i progetti per il futuro, anche in termini di dispositivi mobile, con l’impegno di sviluppare dispositivi sempre al servizio del consumatore finale, con un occhio di riguardo per le necessità e le esigenze quotidiane degli stessi, pronti a tutto pur di soddisfarle appieno in ogni loro parte.

Se interessati, ricordiamo che entrambi i prodotti sono già disponibili sul territorio italiano, acquistabili presso i principali rivenditori di elettronica o sul sito ufficiale HiHonor.com, con bundle molto allettanti.