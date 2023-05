Nuovi sconti molto speciali vi attendono proprio oggi da Euronics, arriva la campagna promozionale più in voga di questo periodo, con un risparmio più unico che raro, e comunque la possibilità di avere libero accesso a prodotti di alta qualità, senza mai spendere eccessivamente.

Risparmiare con Euronics è decisamente più semplice di quanto potreste mai immaginare, la spesa è ridotta ai minimi termini su un numero impressionante di dispositivi, con i quali si ha la certezza di avere un rapporto qualità/prezzo assolutamente conveniente. Gli acquisti, ad ogni modo, possono essere completati in via esclusiva nei negozi fisici in Italia.

Se volete le offerte Amazon, ricordatevi subito del nostro canale Telegram esclusivo che trovate a questo indirizzo speciale.

Euronics, offerte da non credere con il volantino più pazzo

Manca davvero pochissimo alla chiusura di una delle promozioni più discusse e desiderate dell’ultimo periodo, da Euronics è possibile approfitta del Rottama Tutto, soluzione economica disponibile solo da Euronics Dimo fino al 10 maggio 2023, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

I prodotti in promozione sono davvero tantissimi, abbracciano un numero impressionante di categorie merceologiche, anche se come al solito vogliamo focalizzare la nostra attenzione sul mondo degli smartphone. In questo caso prima di tutto è possibile trovare un buon numero di modelli relativamente economici, in vendita comunque a meno di 500 euro: Oppo Find X5 Lite, Xiaomi Redmi Note 11, Honor X9A, TCL 405, Realme C33, Xiaomi Redmi Note 12, Oppo A96, Galaxy A33 e simili.

Volendo invece puntare molto più in alto, l’occhio indubbiamente cade sui top di gamma, come Galaxy S23 a 899 euro, passando anche per iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro Max e similari.