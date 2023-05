Il volantino messo a disposizione in questo periodo da Esselunga è a conti fatti uno dei migliori in circolazione, al suo interno si possono trovare tutti i contenuti più desiderati, pronti a far sognare anche il consumatore che mai avrebbe voluto acquistare la tecnologia in un supermercato.

Gli ordini, come sempre accade quando parliamo di Esselunga, devono comunque essere completati nei vari negozi fisici, in questo modo il cliente non ne potrà fruire direttamente sul sito ufficiale, o recandosi altrove sul territorio. Tutti i prodotti che troverete raccontati sono distribuiti sempre con garanzia di 24 mesi, e senza vincoli particolari.

Esselunga, occasioni da non perdere e prezzi sempre più bassi

Avete ancora due giorni a disposizione, la promo scade il 10 maggio, per acquistare uno dei prodotti più incredibili ed economici del periodo corrente. Da Esselunga è disponibile infatti lo Xiaomi Redmi 12C, smartphone di ottima qualità, acquistabile dal pubblico finale con un esborso di soli 139 euro, e la promessa comunque che il rapporto qualità/prezzo ne varrà comunque la pena.

Per comprendere appieno la portata della promo, è possibile osservare da vicino la scheda tecnica, caratterizzata dalla presenza di un ampio display da 6,71 pollici di diagonale, un IPS LCD che presenta risoluzione HD+, il quale viene mosso da una configurazione più che accettabile: 4GB di RAM e 128GB di memoria interna, batteria molto ampia con ricarica rapida a 10 watt e processore MediaTek Helio G85. Cosa volere di più? una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 megapixel.