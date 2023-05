sponsor

Ormai si sa, Netflix ogni mese decide di rimuovere spettacoli, serie TV e film per un motivo semplice: le licenze scadono.

Speravamo che Netflix potesse voltare pagina nel 2023, ma non siamo nemmeno a metà dell’anno e la piattaforma ha già eliminato una grande manciata di spettacoli.

E certamente ci aspettiamo che questo elenco si allunghi nelle settimane e nei mesi a venire. Ecco alcuni degli show più visti che hanno lasciato la piattaforma.

Sex/Life

La seconda stagione di questo dramma è stata presentata in anteprima solo il mese scorso, ma è già stato confermato che dopo soli 14 episodi, Sex/Life è stato cancellato da Netflix. Ispirato al romanzo “44 capitoli su 4 uomini“, lo spettacolo segue le storie una casalinga frustrata che inizia a scrivere un diario delle sue imprese erotiche con un’ex fiamma nel tentativo di ravvivare il suo matrimonio stantio.

1899

La serie misteriosa di fantascienza 1899 è stata cancellata. Ambientato su una nave a vapore che attraversa l’Oceano Atlantico all’inizio del XX secolo, lo spettacolo segue le avventure dei personaggi di una nave fantasma.

Lo spettacolo ha goduto di una solida, se non particolarmente notevole, accoglienza di critica e di pubblico. Ma è riuscito a conquistare il primo posto nell’elenco dei più visti di Netflix e accumulare oltre 79 milioni di ore di visualizzazione nella prima settimana.

Uncoupled di Neil Patrick Harris

Netflix ha confermato che Uncoupled non tornerà per una seconda stagione. La serie comica è finita dopo soli otto episodi. Anche se questa non è stata una grande sorpresa in quanto lo spettacolo non è riuscito a raccogliere l’attenzione quando è uscita lo scorso luglio.

Uncoupled è stato mandato avanti da Neil Patrick Harris nei panni di un uomo improvvisamente single dopo che il suo partner lo ha lasciato inaspettatamente. Ora costretto a confrontarsi con la moderna scena degli appuntamenti a metà degli anni ’40, è stato uno sguardo divertente ma toccante alla ricerca universale per trovare l’amore. Lo spettacolo è venuto da Darren Star, creatore di Sex and the City ed Emily a Parigi.