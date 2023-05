Ogni giorno 1 miliardo e 300 milioni di utenti utilizza WhatsApp per chattare con amici e parenti, un dato che impressiona e dimostra quanto l’applicazione di messaggistica istantanea di Meta abbia il dominio del settore (la rivale è ferma a 700 milioni di utenti unici attivi). Come è facile immaginare, tuttavia, è bene non adagiarsi sugli allori, ma lavorare duramente quotidianamente per ascoltare la propria community aggiornandosi continuamente.

Nell’ultimo periodo l’app di Meta è stata letteralmente stravolta, ha visto l’introduzione degli Stati (con futuri aggiornamenti potrebbero diventare molto simili alle Stories di Instagram), ed allo stesso tempo ha proposto la possibilità di auto inviarsi i messaggi, creando chat dedicate. Ma cosa riserva il futuro?

WhatsApp, l’occasione per ascoltare gli utenti

Gli sviluppatori di Whatsapp sono sempre molto attenti alle richieste e le necessità dei consumatori, infatti in questi giorni è comparsa nella Beta una funzione che stavamo aspettando davvero da tanto tempo. Quante volte vi è capitato di aver inviato/ricevuto una GIF, e di essere costretti a premere il pulsante per riprodurla? immaginiamo tantissime, bene sappiate che il prossimo aggiornamento dovrebbe introdurre l’avvio automatico.

In altre parole, nel momento in cui con la schermata vi soffermerete sulla suddetta GIF, questa verrà riprodotta in assoluta autonomia, senza che dobbiate premere lo schermo o alcun pulsante. Sappiamo non essere una novità rivoluzionaria o sconvolgente, ma è un altro piccolo segnale di quanto WhatsApp presti attenzione alle necessità dei clienti e degli utenti finali.