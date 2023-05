WhatsApp, 3 TRUCCHI a sorpresa che nessuno conosce

sponsor

Dopo aver notato la grande propensione di WhatsApp a riportare nuovi aggiornamenti disponibili per il suo pubblico, ora tocca uscire un attimo fuori dagli schemi.

Ci sono infatti delle soluzioni che le persone non conoscono, le quali possono essere utilizzate solo scegliendo delle applicazioni di terze parti. Avere qualche facoltà in più solo scaricando dal web una nuova piattaforma che sia legale e sicura al 100%, può essere questa volta la soluzione perfetta. Sono tre le funzionalità che il pubblico di WhatsApp dovrebbe scoprire per avere più possibilità, tutte disponibili all’interno di applicazioni terze.

WhatsApp e quei trucchi esterni che tutti vorrebbero avere se solo riconoscessero, eccoli svelati

La prima funzionalità di cui tutti potrebbero beneficiare sarebbe quella concessa dalla celebre applicazione che prende il nome di Whats Tracker. Al suo interno gli utenti troveranno un’interfaccia perfetta per identificare uno o più numeri di telefono di cui ricevere informazioni durante la giornata. Potrete infatti avere la possibilità di ricevere una notifica tutte le volte che quel numero si connetterà a WhatsApp, stessa cosa quando si disconnetterà. Sarà quindi un po’ come spiare il prossimo, ma in maniera legale e non troppo invasiva. Alla fine della giornata ci sarà poi anche l’elenco con il report completo degli orari.

La seconda applicazione consente di essere invisibili. Si chiama Unseen e include la possibilità di leggere esternamente a WhatsApp tutto quello che arriva. Il risultato sarà quello di non figurare mai online e di non aggiornare l’ultimo accesso.

Per recuperare invece i messaggi che cancellano nella chat prima che voi possiate leggerli, c’è WAMR. Anche in questo caso l’applicazione è gratuita al 100%.