Vodafone: grazie alla nuova promo puoi avere Oppo A17 o Honor X6 a prezzi stracciati

Vodafone sta lanciando una nuova promozione per l’offerta Red Max Under 16, disponibile nei suoi negozi fino al 31 maggio 2023. Questa offerta, dedicata esclusivamente ai clienti di età compresa tra 8 e 16 anni, può essere attivata in abbinamento a uno smartphone al prezzo scontato di 2,99 euro al mese per 24 mesi.

Vodafone: se hai tra gli 8 e i 16 anni questa è la promo perfetta

Per sottoscrivere questa offerta, i clienti possono attivare un nuovo numero o richiedere la portabilità da un altro operatore, con un costo di attivazione di 6,99 euro. La promozione, valida per comunioni, fine anno scolastico e compleanni, permette di scegliere tra un Honor X6 e un Oppo A17, entrambi a 2,99 euro al mese per 24 mesi, con un anticipo una tantum di 9,99 euro (per acquisto con carta di credito) o 39,99 euro (per acquisto con domiciliazione SEPA SDD).

L’offerta Vodafone Red Max Under 16 include minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali e dell’Unione Europea, SMS illimitati verso numeri nazionali e 100 Giga di traffico dati fino in 5G, con Rete Sicura inclusa nel prezzo, al costo di 9,99 euro al mese. Quest’ultimo servizio offre la funzionalità di Parental Control, permettendo di bloccare siti non adatti ai più piccoli e impostare orari per l’utilizzo di internet.

Red Max Under 16 può essere attivata anche a 6,99 euro al mese per i già clienti di rete fissa Vodafone che effettuano la convergenza, con addebito in fattura della rete fissa. Con la promozione, il pacchetto con Red Max Under 16 e lo smartphone in abbinata costa 12,99 euro al mese, scontato in convergenza a 9,99 euro al mese.

Dal 11 aprile 2023, gli smartphone Honor X6 e Oppo A17 a 2,99 euro al mese sono disponibili anche con le offerte Special da 7,99 euro al mese nei negozi Vodafone. Inoltre, i clienti convergenti fisso mobile Family Plan possono acquistare i due cellulari allo stesso prezzo scontato, avendo accesso a un listino dedicato per l’acquisto di alcuni smartphone a rate a prezzi scontati.