sponsor

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile continua a proporre numerose iniziative interessanti. Tra queste, c’è ad esempio Very Promo Flash che permette di ottenere 50 GB di traffico dati in più al mese. Nel corso delle ultime ore, in particolare, l’operatore ha deciso di prorogarne la disponibilità fino al prossimo mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile proroga Very Promo Flash con 50 GB di traffico dati extra

Very Mobile proroga la disponibilità della promozione denominata Very Promo Flash. Quest’ultima sarebbe dovuta essere disponibile fino allo scorso 4 maggio. Tuttavia, l’operatore ha deciso di lasciarla a disposizione degli utenti ancora per un altro mese. Tutti gli interessati potranno usufruire di questa promozione fino ai primi giorni di giugno.

Questa promozione permette agli utenti di ricevere 50 GB di traffico dati extra oltre quelli previsti dall’offerta principale attiva. Sono compatibili con questa promo numerose offerte dell’operatore. Tra queste, sono comprese Very 6,99, Very 7,99, Very 9,99, Very 12,99 e Very 13,99. Queste offerte sono attivabili sa tutti coloro che richiederanno la portabilità dagli operatori Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, elimobile, BT Enia, BT Italia, CMLink, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Vianova e WithU.

Oltre a questa promozione, l’operatore virtuale ha deciso di prorogare la disponibilità anche di un’altra offerta mobile. Si tratta in particolare dell’offerta solo dati denominata Very Giga Special. Quest’ultima include ogni mese fino a 300 GB di traffico dati con connettività 4G e con una velocità massima pari a 300 Mbps in download e 100 Mbps in upload e con un costo mensile di 11,99 euro.