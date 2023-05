Bastano davvero pochi minuti per permettere ad un malvivente di svuotarvi, senza che ve ne accorgiate minimamente, il conto corrente bancario. Il rischio che correte è davvero molto più alto del previsto, a meno che siate abili a scoprire quali siano i segnali che nascondono alle spalle una delle tantissime truffe.

La maggior parte delle suddette parte con un “semplice” messaggio di testo, generalmente inviato via mail o SMS, nel quale il malvivente si finge letteralmente l’istituto di credito di appartenenza. All’interno dello stesso si trova un testo molto allarmante, con il quale il truffatore cerca in tutti i modi di indurvi a premere un link interno, che teoricamente dovrebbe collegarvi al sito ufficiale, tramite il quale effettuare il login.

Truffe alle banche, ecco quali sono i trucchi più usati

Una volta collegati, dopo che avete seguito il link di cui parlavamo nel paragrafo precedente, vi ritroverete su un sito che a prima vista sembra essere identico all’originale, ma che sostanzialmente presenta una differenza fondamentale: è gestito da un server a cui ha accesso il malvivente.

A prima vista può sembrare una cosa di poco conto, il problema sta nel fatto che tutti i dati che andrete fisicamente ad inserire, come le vostre credenziali per l’accesso, saranno leggibili direttamente dal malvivente, il quale poi avrà completo accesso al vostro conto corrente, svuotandolo in pochi minuti. L’unica cosa da fare, in queste occasioni, è non dare assolutamente seguito, cancellate immediatamente il messaggio.