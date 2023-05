Per l’inizio del mese di maggio TIM, Vodafone, Iliad e WindTre si affermano ancora una volta come i provider più convenienti per la telefonia mobile. I principali gestori hanno messo in campo una serie di opzioni ricaricabili con l’obiettivo di attirare il numero maggiore di utenti su scala nazionale.

sponsor

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le migliori offerte per la primavera

Nel novero delle grandi tariffe di primavera, uno spazio riservato lo occupa la TIM Wonder. Gli utenti che optano per questa ricaricabile avranno accesso a chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 100 Giga per navigare in internet. Il prezzo sarà di soli 9,99 euro al mese.

La risposta di Vodafone in primavera è assicurata con la Special 100 Giga. Questa promozione del provider inglese mette in campo un pacchetto con consumi senza limiti per chiamate ed SMS con 100 Giga per navigare in internet. Il prezzo per gli utenti è di 9,99 euro con rinnovo ogni trenta giorni.

Ancora in questo mese si maggio Iliad punta ancora su una delle sue tariffe più popolari di sempre ovvero la Giga 150. Questa proposta conferma chiamate illimitate ed SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica con 150 Giga per internet a soli 9,99 euro.

La risposta finale di WindTre a TIM, Vodafone e Iliad è senza ombra di dubbio la WindTre Star+. I clienti che scelgono questa tariffa avranno minuti senza limiti verso tutti, SMS infiniti e 70 Giga al costo di 7,99 euro ogni trenta giorni.