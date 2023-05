TIM distrugge Iliad, l'offerta da 150GB è ora disponibile per pochissimo

sponsor

Sottoscrivere una nuova offerta mobile potrebbe essere un grande passo in avanti almeno per risparmiare qualcosina ogni mese. Per suscitare quella voglia di rientrare in famiglia ai vecchi clienti, TIM ha deciso di lanciare delle offerte fuori dal comune. Tra queste ce ne sono alcune che si stanno ritagliando uno spazio decisamente più rilevante, come ad esempio nel caso della Power Supreme Web Easy.

Tutte le informazioni sono descritte proprio qui sotto, sia per quanto riguarda la prima che la seconda offerta di TIM.

TIM: questa è la nuova Power Supreme Web Easy, soluzione che include al suo interno

La soluzione in questione è una di quelle da non perdere, visto che risulta molto vantaggiosa per il prezzo e per i contenuti che offre. Al suo interno ricordiamo infatti che ci sono messaggi e minuti senza limiti verso tutti i gestori, mentre per quanto riguarda internet ecco 150 giga in rete 4G. Il prezzo mensile per chi sceglie questa soluzione sarà di 7,99 €. Tale promo viene riservata di diritto a tutti coloro che provengono da Iliad o da altri gestori virtuali come Poste Mobile.

Se siete puoi utenti che provengono da due gestori come ho. Mobile e a Lycamobile Plus, ecco la soluzione che fa per voi. Basterà infatti pagare 9,99€ al mese per riuscire ad ottenere la promo TIM Wonder, la quale costa ogni mese un po’ in più ma riuscendo a far assaporare la grande qualità del provider.

Al suo interno ecco infatti i messaggi e chiamate senza limiti verso tutti con 50 giga per navigare in rete utilizzando il 4G.