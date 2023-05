Smartphone datati, con questi modelli si guadagna un capitale

sponsor

Negli ultimi anni, il fenomeno della tecnologia vintage ha guadagnato sempre più popolarità, ampliando la gamma di oggetti di collezione oltre ai modellini di automobili, francobolli e cartoline antiche, per includere anche gli smartphone datati.

Smartphone datati: con questi telefoni guadagnerete cifre stratosferiche

Se hai conservato vecchi modelli di cellulari utilizzati negli anni ’90 o prima, potresti avere tra le mani un piccolo tesoro. Ecco una classifica dei 10 modelli di cellulari che potrebbero farti guadagnare di più sul mercato:

iPhone 1, prototipo: oltre 12.000 euro Motorola 8000x: 930-4.100 euro Nokia 7700: 1.150-2.300 euro Mobira Senator NMT: 930-2.300 euro IBM Simon Personal Communicator: 930-2.350 euro Nokia Sapphire 8800: 500-2.300 euro Technophone PC105T: 700-1.750 euro Orbitel Citiphone: 700-1.200 euro Ericsson R290 Satellite Phone: 350-1.200 euro Rainbow Star TAC: 100-450 euro

Oltre a questi modelli di maggior valore, alcuni cellulari vintage sono particolarmente ricercati da collezionisti e appassionati. Tra questi, il Nokia 3310, famoso per il gioco Snake e la sua resistenza, uscito nel 2000, può valere dai 30/40 euro fino a 130 euro. Il Mobira Senator di Nokia, uscito nel 1981, è un altro modello ambito, con un valore attorno ai 1.000 euro. Il modello Ericsson T28, lanciato nel 1999 e caratterizzato dallo schermo verde e uno sportellino richiudibile, può valere oltre 100 euro. Infine, il Nokia 9000, introdotto nel 1996 e considerato rivoluzionario per la sua tastiera e il grande schermo, può valere oltre 500 euro se conservato in ottime condizioni.

In conclusione, il mercato della tecnologia vintage offre interessanti opportunità di guadagno per chi possiede vecchi modelli di cellulari. Se hai conservato questi dispositivi nel tempo, potresti essere in grado di vendere i tuoi pezzi da collezione e guadagnare un bel gruzzolo.