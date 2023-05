Sky ha oggi ufficializzato nuove esclusive per tutto il prossimo triennio di diritti televisivi, più precisamente dal 2024 al 2027, acquisendo l’esclusiva di 185 partite di Champions League sulle 203 disponibili e di tutta l’Europa League e Conference League (342 partite che le compongono).

sponsor

Il sogno dei grandi club d’Europa prosegue su Sky, dalla prossima stagione la UEFA Champions League è stata completamente ridisegnata, verrà giocata 11 mesi all’anno, con un incremento del 47% delle partite, ed il passaggio a 36 squadre nella fase finale (non più 32 come gli scorsi anni). Le partite trasmesse da Sky per ogni anno saranno ben 527, suddivisi equamente in 185 per la Champions, 189 per l’Europa League e 153 per la Conference League. Oltre a questo, saranno in diretta tutte e tre le finali, a cui aggiungere anche la UEFA Super Cup e la Europe Super Cup (di cui conosciamo ancora poco).

Sky è felice dell’esclusiva per il prossimo triennio

Tutto questo è da considerarsi valido fino al 2027, la stessa Sky, per bocca di Andrea Duilio, amministratore delegato della divisione nostrana, si definisce assolutamente “entusiasta di poter continuare ad essere partner della UEFA, riuscendo così ad ospitare tantissimi eventi live in esclusiva. Ciò dimostra ancora una volta il nostro impegno“, prosegue Duilio, “ad investire in contenuti di grande pregio con l’obiettivo di riuscire a portare a tutte le famiglie italiane un’offerta di qualità ed il più varia possibile, in grado di unire il cinema, l’intrattenimento, le serie TV ed il grande sport”.

Per quanto riguarda il prossimo, Sky proporrà al pubblico 121 partite di Champions League in esclusiva (di 137) e tutte le restanti 282 partite di Europa e Conference League, come nelle scorse due stagioni.